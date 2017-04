A Facebook teljes mértékben elkötelezett a virtuális valóság irányába, többször hangoztatták már, hogy szerintük a VR és az AR jelenti a jövőt és néhány év múlva már mindkét technológia a mindennapjaink részévé válik.

Természetesen a piac növekedéséből szeretnének minél nagyobb részt magukénak tudni, így folyamatosan fejlesztik a hardvereket és a hozzájuk érkező szoftveres környezetet. Nemrég bejelentették, hogy elindult a Facebook Spaces bétája, melyet a tulajdonukban lévő Oculus VR Headsetjéhez fejlesztettek ki.

Az új fejlesztés tulajdonképpen egy, ahol az ismerősökkel járhatunk be tájakat a 360 fokos videóknak hála, vagy éppen a saját idővonalunkon barangolhatunk végig. Mindemellett a Messengeres videóhívást is támogatja az új tér és jó néhány játékot is kipróbálhatunk a barátokkal.