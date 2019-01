Elindult a Diablo III új szezonja

Derült égből villámcsapásként jött a hír, hogy szinte azonnal indul a Diablo III tizenhatodik szezonja, a tervek szerint minden platformon tegnap élesedett volna, ellenben némi technikai malőr következtében csak PC-n rajtolt el.

Persze a PS4-es, Xbox One-os és Nintendo Switch-es közönségnek sem kell szomorkodnia, hiszen mostanra már ők is javában nyúzhatják az új szezont, ami elviekben március 17-ig fog tartani, ellenben ez még persze változhat.Új kozmetikai cuccok, szezonos küldetések, frissítések és egyéb más érdekességek várnak a résztvevőkre, viszont talán a legfontosabb változás, hogy mindenki,, ami a Ring of Royal Grandeur gyűrű legendary képessége, így most ezt a tárgyat nem kell külön senkinek kifarmolnia, mindenki automatikusan megkapja - természetesen csak a szezon időtartamára.Íme a teljes patch note , ahol a kisebb változtatásokat és a jutalmakat is megleshetitek.