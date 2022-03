Elhunyt Scott Bennie, a legendás Interplay egykori írója

Újabb játékipari legenda távozott el örökre a földi létből, lévén hivatalos Facebook oldala alapján kiderült, hogy Scott Bennie mindössze 61 éves korában végleg álomra hajtotta a fejét, miután szervezete feladta a küzdelmet a tüdőgyulladás szövődményeivel.

Bár lehet, hogy névről kevesen ismerik Scott Bennie-t, azonban szinte biztosan találkoztunk már néhány munkájával, különösen abban az esetben, ha hozzánk hasonló vén rókák vagytok, hiszen, íróként, producerként és tervezőként, miközben olyan címekhez volt köze, mint az akkori Gyűrűk Ura adaptáció, a Castles and Castles: The Northern Campaign, az eredeti Fallout, a Starfleet Command vagy a Star Trek: 25th Anniversary.Bennie később is a szerepjátékok elkötelezettje maradt, nagyon sok videojátékon dolgozott, később pedig asztali RPG-k tervezőjeként szerzett hírnevet, így rengeteg kalandot írt a Dungeons & Dragons, a Champions, a Marvel Superheroes, a Mutants & Masterminds, valamint a The Lord the Rings és a World of Warcraft adaptációiban. Nem mellesleg tőle származik a Fallout kutyájának Dogmeat neve, amit ő maga is kiemelt egy korábbi interjúban, mint írói pályafutásának egyik kimagasló pontja. Nyugodj békében Scott!