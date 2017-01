91 éves korában elhunyt Masaya Nakamura, a legendás Namco alapítója, valamint a japán játékipar egyik ikonikus tagja, aki nélkül a világ többek között Pac-Man legendás kalandjával és karakterével is szegényebb lenne most.





A Masaya által alapított Namco volt ugyanis az, amelyik, de mellette olyan címeket is köszönhetünk nekik a hetvenes és a nyolcvanas évekből, mint a Galaxian, a Galaga, a Pole Position vagy a Xevious.Miután a Namco 2005-ben összeolvadt a Bandai csapatával, egy második aranykor kezdődött a cég életében, amit még Nakamura is megélhetett, aki a Kotaku információi szerint, a kiadó azonban csak most hozta nyilvánosságra halálhírét.