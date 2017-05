Elhunyt John Cygan, Solidus Snake hangja

A Metal Gear Informer beszámolói szerint súlyos veszteség érte a Metal Gear-sorozat rajongóit, lévén még május 13-án, mindössze 63 éves korában elhunyt John Cygan, aki több videojátékban is hallatta legendás orgánumát.

A legtöbben azonban, ahol Cygan Soliduss Snake hangját biztosította, de a játékok mellett filmekben és televíziós produkciókban is előszeretettel dolgozott.John Cygan egyik legismertebb munkája Paulie Pentangeli megformálása volt a 90-es évek egyik legjobb amerikai TV-sorozatában, a The Commish-ban, de hallhattuk a hangját a Knights of the Old Republic Canderous-aként is többek között.