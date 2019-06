Újabb jelentős veszteség érte a játékipart, mindössze 47 éves korában ugyanis váratlanul elhunyt Andy O'Neil, akinek a neve az évek során egybeforrt a Metroid Prime-sorozattal, valamint a Bluepoint Games-szel.

Főként utóbbi csapatával, így Andy segítségével készülhetett el a God of War Collection, a Gravity Rush Remastered, a Shadof of the Colossus Remastered és az Uncharted: The Nathan Drake Collection is.Sem a Bluepoint Games, sem hozzátartozói nem közöltek pontos részleteket Andy hirtelen halálának okáról, de innen is köszönjük neki, amit a játékiparért tett. Nyugodjon békében!