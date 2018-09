Elhagyja a Gwent a béta állapotot, októberben jön a játék első kampánya

A Gwent-játékosok egészen biztosan örömtáncot jártak, mikor is a CD Projekt Red bejelentette, hogy olyannyira tartalomgazdagra sikeredett a Gwent első kampánya, hogy inkább különálló játékként fogják kiadni , a hab a tortán pedig, hogy már nem is kell rá sokat várni.

A Thronebreaker: The Witcher Tales névre keresztelt stuff, árcéduláról pedig még nem kaptunk a srácoktól hivatalos információt.Amennyiben ez még nem lenne elég ok a boldogsághoz, a Gwent elhagyja a béta verziót is, és hivatalosan megjelenik az imént vázolt dátumokon a Homecoming frissítés által, ami tonnányi újdonságot fog elhozni a már jól megszokott játékmenetbe, nézzétek meg ti is, miféle változtatások várnak a játékra:

