Elfogyott a WC papír? A Fallout 4 legújabb modjában tonnaszám gyárthatod!

A koronavírus-járvány miatt meglepő termékekből lett hiány a boltok polcain, így a legtöbben valamiért tonnaszámra kezdték hazahordani a WC papírt, holott nélküle azért bőven lehetne élni, éppen ezért mémek sokasága kapcsolódik ehhez a helyzethez.

Mostantól pedig a Fallout 4-ben is nevethetünk az egészen, lévén egy Oynlen DeathByKitty néven ismert modder elkészített egy olyan rajongói kiegészítőt, mely ezt a mai helyzetet teszi elérhetővé a játék keretein belül, a Toilet Paper mod részeként tehát lehetőséget kapunk arra, hogyA modban kétféle WC papír típust is legyárthatunk craftolás útján, így a Mr Handy Post-War Box-ot és a Laboratory Beakert, melyekhez természetesen eltérő mennyiségű alapanyagok lesznek szükségesek, hiszen míg előbbi egy hadseregnek is elég csomagot, addig utóbbi egyetlen tekercs papírt jelöl. Ha érdekel, IDE kattintva töltheted!