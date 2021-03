Élesedett a No Man's Sky Expeditions frissítése

Még mindig hihetetlen, hogy a Hello Games egész egyszerűen nem hajlandó behúzni a kéziféket, ontják magukból a tartalmat a No Man's Skyhoz, így például a mai nap során is derült égből villámcsapás-szerűen dobták ki az éles szerverekre az Expeditions update-et.

A Normal, Survival és Creative módok mellett most már az Expeditions is választható lesz, amelynek lényege, hogy a játékosok egy és ugyanazon bolygón kezdenek, majd. Lényegében küldetéseket kapunk, habár túlzottan nagy sztorit vagy truvájt ne várjatok.Tulajdonképpen szezonos rendszerben megy a móka, mindig újabb és újabb jutalmak várnak majd ránk, de az alábbi trailerrel még jobban megismerkedhettek az Expeditions-szel a gyakorlatban.

