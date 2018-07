Élesedett a Cursed Sails, a Sea of Thieves első nagy frissítése

Bár eddig is érkeztek már a Rare kalózkodós őrületébe apróbb patchek, mégis az első nagyobb volumenű bővítmény ezidáig váratott magára, megérkezett ugyanis a Cursed Sails névre keresztelt frissítés.

Az update természetesen mindenki számára ingyenesen elérhető, ami új ellenségtípust, játékosok közötti szövetkezést - amit persze ha úgy tartja kedvünk, és van hozzá gerincünk, nyugodtan megszeghetünk -,Üröm az örömben, hogy a fejlesztők ideiglenesen kivették a játékból a csontváz erődöket és a Krakent is, miután azok az élesített frissítés után rendellenesen működtek. Ennek kapcsán a Rare csak annyit nyilatkozott, hogy hamarosan visszapakolják ezeket a játékba.Tekintve, hogy idén három nagy frissítést terveznek, mindenképp van okunk bizakodni, hogy talán a Sea of Thieves is legalább akkora fejlődést produkál, mint a szintén borzasztóan startoló No Man's Sky.