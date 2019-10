Elérte az 1 millió eladott példányt a Remnant: From the Ashes, érkeznek az első bővítmények

A legtöbben nem fogadtunk volna túl nagy összegben arra, hogy a Remnant: From the Ashes sikeres lesz, márpedig a Gunfire Games simán felülmúlta vele a Ghost Recon Breakpointot is, ami igaz, nem nagy elismerés.





Történt ugyanis, hogy a Remnant: From the Ashes -ből a legnagyobb csendben elment 1 millió példány, ami kifejezetten kellemes meglepetés egy ilyen finoman szólva sem túlpolírozott és tripla-A kategóriás projekttől, amit annyira szeretnek az emberek, hogy a készítők most nekiláttak az extra tartalmak gyártásának.Merthogy addig kell ütni a vasat, amíg meleg, ezért a Gunfire Games bejelentette, hogy még ma érkezik hozzá egy óriási frissítés Hardcore Update név alatt, és míg jövő tavasszal egy újabb nagy bővítményt kapunk - benne egy túlélő móddal -, addig. Izgatottan várjuk a híreket!