Elérhetővé vált a Payday 2 harmadik fejezete a Silk Road kampányban

Újabb jelentős tartalommal bővítette a Payday 2 kínálatát a Starbreeze Studios és az Overkill Software, így elérhetővé vált hozzá a Silk Road kampány részeként az alkotás harmadik fejezete, mely Family Matters címmel több DLC csomagot is felvonultat.

A harmadik fejezet részeként így ott a Breakfast in Tijuana Heist, a Fugitive Weapon Pack és a Weapon Color Pack 2 is, melyek sorban 7 és 3-3 dollárt kóstálnak majd külön-külön és 10 dollárt egyben, deA Family Matters frissítés szabadon letölthető formában kínálja nekünk ugyanis a The Glove Selection rendszert, de kapunk ingyenesen egy új fegyverszínt, valamint két feloldható típust a Breakfast in Tijuana Heist részeként akkor, ha nem fizetünk ezért a bővítményért, csak mások révén kapunk betekintőt rá.

