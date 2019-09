Elérhető a PS Store-on a MediEvil Remake demója

Pontosan egy hónap van még hátra a legendás első PlayStation korszakából származó MediEvil feltámadásáig, a Sony pedig a tegnap esti State of Play eseményen egy friss trailer társaságában bejelentette, hogy a felújított változatot már bárki kipróbálhatja.

Merthogy szabadon letölthetővé tették a PS Store kínálatából a MediEvil Remake demóját, amit érdemes lesz végigjátszani azoknak, akik szeretnék majd beszerezni a végleges verziót, hiszen a kóstoló teljesítésével, ami egykoron csak az eredeti játék japán változatának extrája volt.A 2019-es felújításban is extra szerepet tölt majd be, azonban nemcsak a keleti szigetország lakói örülhetnek neki, vagyis két legyet üthetünk egy csapásra, ha most kipróbálod a 21 esztendős alkotás alaposan felújított és megszépült változatát.

