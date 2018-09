Elérhető a Forza Horizon 4 demója

Nem kell már olyan sokat várni a Forza Horizon 4 megjelenéséig, azonban, ha valaki még nem döntötte el, hogy szeretne-e majd beruházni a játékra októberben, annak most kiváló hírünk van, hiszen kipróbálható demót kapott a cucc.

Egyaránt elérhető a próbaverzió PC-n és Xbox One-on is, illetve az sem elfelejtendő, hogy a Forza Horizon 4 kapásból elérhető lesz az Xbox Game Passben megjelenéskor, ezáltal nem kell majd érte teljes árat fizetni, továbbá,Manapság ritka, hogy kapunk bármiféle demót is egy-egy játékhoz, nem bánnánk, ha ismét visszajönnének a divatba a kipróbálható változatok, hiszen volt idő, amikor szinte minden második játék tesztelgethető volt, akár már megjelenés előtt is.