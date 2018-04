Elérhető a Far Cry 5 első Live Eventje

A Ubisoft bejelentette, hogy bár alig jelent meg a játék, ők máris élesbe pattintották a Far Cry 5 első Live Eventjét minden egyes platformon, melyet Well Done név alatt találunk meg a menüben lévő online pont alatt.





A Well Done részeként az lesz a feladatunk, hogy állatokat öljünk, méghozzá összesen 20 darabot, de nem ám akárhogyan,, és ha teljesítjük a küldetést, egy speciális lángszórót kapunk ajándékba érte.Sőt mi több, amennyiben az egész közösség teljesíti a Ubisoft óhaját, tehát a játékosok legyilkolnak ilyen formában több mint 150 ezer állatot, akkor mindenki kap majd a fegyver mellé egy extra tematikus ruházatot is.