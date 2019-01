Elemzők szerint a Sony belsős stúdiói már felkészültek a generációváltásra

Már nagy erőkkel készül a generációváltásra a Sony a háttérben, ez derült ki legalábbis Daniel Ahmas, az ismert játékipari elemző spekulációiból, aki a ResetEra fórumán fejtette ki, hogy mit gondol a jelenlegi helyzetről.

Ahmad szerint a Sony belsős stúdiói már kivétel nélkül felkészültek arra, hogy a vállalat egy-két éven belül elhozza a piacra a PS5-öt, ezáltal minden stúdiójuknál van legalább egy projekt, amit már nagy valószínűséggel erre a konzolra (is) szánnak, de nevekkel emberünk azért még nem mert dobálózni.Amit viszont határozottan kiemelt, hogy, még ha ezek nem is első kézből származó részletek, sokkal inkább csak szivárgások lesznek.Hogy a PS4-felhasználókat is megnyugtassa, Ahmad szerint a Sony még mindig rendelkezik bejelentésre váró címekkel erre a platformra is, noha ezek többsége nagy valószínűséggel már mindkét generációt érinteni fogja.