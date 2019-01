Elemzők szerint 2020-ban már jöhet is a Destiny 3

A mai nap során már hírt adtunk róla, hogy kiszakadt a Bungie az Activision kötelékeiből , ami sok játékosban felvetette a kérdést: egy ilyen volumenű megmozdulás után mi lesz a Destiny 3 sorsa? Nos, a Cowen & Company névre hallgató elemzőcég szerint jövőre már jön is.

A vállalat tehát úgy gondolja, hogy 2020-ban már be is futhat a szóban forgó folytatás, amit főként arra alapoznak, hogy így megtartják a hároméves ütemtervet, lévén 2014-ben jött az első Destiny, majd 2017-ben a második rész.Az elemzők továbbá azt is kifejtették, hogy szerintük, hiszen az előző két rész esetében kicsit olyan volt, mintha egyszerre próbált volna érvényesülni az Activision és a Bungie akarata is.Az egyik legnagyobb akadály a két stúdió között ugyebár a monetizációs szisztéma implementálása volt a Destiny 2 -be, például a Forsaken kiegészítő esetében az Activision nem volt túl boldog, hogy nem érték el az elvárt pénzösszegeket, míg a Bungie ugyanolyan lelkesen készen állt a közösség számára minél több tartalmat szállítani.