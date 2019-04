Elég izmosra sikeredett a Hitman 2 idei roadmapje

Frissen publikált az IO Interactive egy roadmapet a Hitman 2 -höz, melyből kiderül, hogy hamarosan két új helyszínnel gyarapodik a játék, a The Bankkel és a The Resorttal, legalábbis azok számára, akik a szoftver Gold kiadásával rendelkeznek.

A The Bank még nyáron jön, míg a The Resort ősszel robog be, de a Silver Edition tulajok sem maradnak üres kézzel, hiszen előbbihez ők is hozzáférnek majd. Továbbá a Gold kiadvánnyal rendelkezők ősszel kapnak egy börtönös Sniper térképet, míg akik ingyen nyomulnak az alkotással, azok új öltözékkel, egy késsel és a Mumbai pályán játszható Ghost Mode-dal gazdagodnak.Persze, de bőven jön ezeken kívül is kontent, úgyhogy úgy fest, hogy az IO Interactive rátapintott, hogyan tudja életben tartani a főként a single player élményre építő élményét.