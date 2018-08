Eldobtuk az agyunkat a Doom Eternal első gameplay felvételeitől

Ahogy azt a srácok megígérték, bemutatták a Doom Eternal első gameplay felvételeit, hozzá pedig még néhány érdekes kis apróságot is mellékeltek, mely egészen biztosan sokatokat meg fog lepni.

Közel 13 percnyi mozgókép látott napvilágot a címből, melyben Doom Slayer 2.0-ás iterációját fogjuk irányítani, ezáltal, és egy penge is helyet kapott a karján, mellyel akár oda is ugorhatunk az ellenfeleinkhez, hogy felnyársalhassuk őket.A továbbgondolt stukkerek is megmutatkoztak, többek között leleplezték a Super Shotgun Meat Hoot tartozékát,, no meg persze a különböző kreatúrákra is vethetünk egy pillantást, arról meg már nem is beszélve, hogy, így akár barátainkkal csoportba verődve megszívathatunk néhány gyanútlant.Ami a sztorit illeti, a fejlesztők igyekeznek egy Doom univerzumot kiépíteni, ezáltal a Doom Eternal ban nem csak a pokol és a föld lesz játszható helyszín, hanem bizony több területen is megfogunk fordulni,. Két videót is megtekinthettek alább, előbbiben a pokolban zajlik a mészárlás, utóbbiban pedig Phobos felszínén.

