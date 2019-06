Elden Ring névvel jön a FromSoftware és George R.R. Martin közös játéka

Újabb szivárgások láttak napvilágot az E3 előtt, most éppen a FromSoftware és a Trónok harca alkotójának közös munkája került ki, sőt még két meglepetésről is lerántották ideje korán a leplet, köszönhetően egy, a Bandai Namco weboldalán történő bakinak.





A kérdéses, PS4-re, PC-re és Xbox One-ra várható kollaboráció az Elden Ring nevet viseli, és bizony már egy poszterünk is van hozzá, ám gameplay mozzanatok híján vagyunk egyelőre. Vélhetően a vasárnapi Microsoft konferencián fogja a páros bemutatni a szóban forgó projektet.Ezenfelül viszont a legelső, valamint az alapváltozatból is esedékes egy Switch-es variáns. Végül, de nem utolsó sorban, egy vadonatúj JRPG is a kanyarban van, a, amitől szintén nem tudjuk egyelőre, mit várjunk.