A Ubisoft bejelentette, hogy egy icipicit elszámolták magukat az Assassin's Creed Origins következő DLC csomagjával, lévén a korábbi tervekkel ellentétben nem március 6-án érkezik a The Curse of the Pharaohs bővítmény.

Aggodalomra persze semmi ok, jelentős jégre tételről nem beszélhetünk, méghozzá olyannyira nem, hogy máris van egy új dátumunk, ezáltal már lehet is jegyezni a naptárba, hogyAki esetleg hirtelen nem tudná, a The Curse of the Pharaohs DLC egy az alapjátéktól teljesen különálló történettel kecsegtet majd számunkra, mely egy kicsikét fantasztikus irányba tolja a koncepciót, a főszerepben a fáradók átkával.