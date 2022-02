Elárverezik A gyűrűk ura játékok jogait

A gyűrűk ura alapján készülő filmek és játékok készítésének jogai árverésre kerülnek, lévén amint arról a Variety beszámolt, a Saul Zaentz hivatalosan is eladja a Tolkien-jogokat.

A gyűrűk ura, A hobbit és más Tolkien-tulajdonokon alapuló filmeket, játékokat, nyolc epizódnál hosszabb tévéműsorokat, élő eseményeket, árucikkeket és vidámparkokat foglalnak magukban a jogok,A Saul Zaentz Co-t a 2017-ben elhunyt producer, Saul Zaentz hozta létre. Olyan Oscar-díjas filmekért volt felelős, mint a Száll a kakukk fészkére, az Amadeus és Az angol beteg.Az eladás időzítése nem véletlen, hiszen idén szeptember 2-án jelenik meg az Amazon-féle tévésorozat, a The Lord of the Rings: Rings of Power.