Az új snapshot frissítéssel nem kisebb tartalmi újdonsággal gyarapodik a Minecraft világa, mint a méhek feltűnésével, akik alapvetően a légynek sem ártanak, de ha kötekedsz velük, megcsípnek.

Ebben az esetben természetesen ők meghalnak, azonban velük együtt a méz is érkezik, ami szintén friss játékmechanikai elem. Általa akár saját méhrajt is telepíthetünk, komplett farmokat működtethetünk a méhekkel,Egy tábortűz kihelyezésével tudjuk megnyugtatni őket, viszont magunk között szólva meglehetősen para látványnak is minősülnek, lévén kifejezetten nagyméretűek. A frissítés komplett változtatási listáját ITT lesheted meg.