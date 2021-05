Elágazó sztorit ígérnek a Mafia 4 első szivárgásai

Azt nem tudjuk jelenleg, készülőben van-e a Mafia 4 a 2K háza táján, azonban most érkezett néhány pletyka, ami esetlegesen erről a folytatásról árulkodik, és ha minden igaz, akkor egy korrupt rendőrt és bírót fogunk benne irányítani.

A maffia leterítése lesz természetesen a célunk, és elviekben több idősíkot és több területet is felölel majd a sztori - többek között Lost Heavent és Saint Fortunát. A Hain nevű főszereplő állítólagTovábbá nagyon elágazó történetről szól a fáma, miszerint csatlakozhatunk a maffiához, vagy le is számolhatunk velük döntésünktől függően. Fontos megjegyezni azonban, hogy vélhetően a fejlesztés igencsak korai fázisban van, így ha még igazak is ezek a híresztelések, elég valószínű, hogy a kész produktumra nem feltétlenül fognak jellemzőek lenni ezek a leakek.