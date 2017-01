Ekkora lesz a különbség Wii U-n és Switch-en az új Zelda között

A Nintendo Switch hivatalos bemutatója óta tudjuk, hogy milyen nagyszerűen is fest majd a gyakorlatban a The Legend of Zelda: Breath of the Wild , azonban a Wii U-s változattal egyelőre még nem volt alkalmunk összevetni.

Most azonban erre is sor kerülhetett végre, az Arekkz Gaming ugyanis bemutatott két olyan felvételt, amelyek egészen hasonló pillanatokat prezentálva azt mutatják meg, hogyAmint arra számítani lehetett, Switch-en lényegesen mutatósabbnak tűnik majd az új Zelda-kaland, de aggodalomra azért semmi ok, hiszen a Wii U-s változatnak sem kell szégyenkeznie, azonban győződjetek meg erről inkább magatok az alábbiakban. Megjelenés március 3-án!

Nézd nagyban ezt a videót!