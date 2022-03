Ekkora különbség van a Gran Turismo 7 PS4-es és PS5-ös változata között

Gran Turismo 7 még olyan tagja a legendás autós szimulátornak, ami nem esett áldozatul a generációs szakadéknak, azaz előző- és újgenerációs konzolra egyaránt meg tudott jelenni.

Ez természetesen közel sem jelenti azt, hogy a játék mindkét platformon ugyanolyan elragadó látványvilággal rendelkezik, illetve ugyanúgy fut, és erre próbált meg rávilágítani most egy kicsit a GameSpot videója, aminek részeként összevetették egymással a játék PS4-es és PS5-ös változatát, hogy a saját szemünkkel láthassuk köztük a különbséget.Merthogy, még ha nem is olyan kimagaslóan sok, hogy azért esetleg elhúznánk a szánkat a PS4-es variáns kapcsán, de érdemes vetni egy pillantást az alábbi videóra, ahol a saját szemünkkel láthatjuk, hogy miről is van szó.

