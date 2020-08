Ekkor tudjátok nézni az új Batman-játék és a Suicide Squad: Kill the Justice League bemutatóját

Ma elrajtol a DC FanDome esemény, aminek keretein belül megvillantásra kerül a Rocksteady Studios és a WB Montreal újdonsága is, azaz a már hivatalosan is megerősített Suicide Squad: Kill the Justice League , illetve a borzasztóan titkolt Batman: Gotham Knights.

Most segítünk egy picit, hogy mikor tudjátok meglesni ezeknek az alkotásoknak a paneljét, ha netán élőben szeretnétek nézni a premiert. Az alábbiakban itteni idő szerint írjuk a panelek időpontját:Batman: Gotham Knights - Augusztus 22. (szombat), 19:25 Suicide Squad: Kill the Justice League - Augusztus 23. (vasárnap), 2:10Mindkét panel közel 20 perc hosszúságú lesz, és először kapunk betekintést ezekhez kapcsolódóan, sőt mi több, még egy kérdezz-felelek is lesz élőben a készítőkkel, úgyhogy további finomságokat tudhatunk meg a címekről. ITT tudjátok majd nézni a streamet, kukkantsatok vissza a fentebb írt időpontokban.