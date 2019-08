Ekkor jön a Halo-tévésorozat, becastingolták Cortanát is

A Showtime Halo-tévésorozatának életútja bőven kimeríti a "hányattatott sors" fogalmát, merthogy a bejelentés óta húzzák-halasztják a projektet, ennek ellenére most végre valahára egyenesbe került.

A Showtime ugyanis bejelentette, hogy 2021 első negyedében robog be a széria, a forgatások pedig még idén megkezdődnék, az év egy későbbi pontján. Ez még nem minden, ugyanis kiderült, hogy becastingolták a Kaliforgiából ismeretes Natascha McElhone-t, mint Cortana, valamint ő fogja Dr. Catherine Halsey-t is játszani, aki Cortanát is megalkotja.Ezenfelül a Pókember: Hazatérés és a Fargo színésze, Bokeem Woodbine is feltűnik, mint Soren-006, Shabana Azmi fogja megformálni Margaret Parangosky admirálist, akik a kánon részei, illetve lesznek újonnan írt karakter is, akiket Bentley Kalu (Bosszúállók: Ultron kora), Natasha Culzac (The Witcher), és Kate Kennedy (Catastrophe) fog játszani.