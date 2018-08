Ekkor fut be a Far Cry 5 következő DLC-je, a Dead Living Zombies

Azt már megszoktuk, hogy néhanapján a Ubisoftnál elgurul az a bizonyos gyógyszer, és képesek olyan elmebeteg dolgokat gyártani, mint mondjuk a Far Cry 3: Blood Dragon, könnyen elképzelhető, hogy most még ezt is felülmúlják.

Far Cry 5 következő kiegészítőjében, a Dead Living Zombiesban egy ZS-kategóriás filmrendező, Guy Marvel társaságában fogjuk róni a világot, és egy epikus zombis sztori megalkotásában fogunk neki segédkezni 7 különböző pályán. A 8 dollárt kóstáló DLC-ben többek között a Rómeó és Júlia történetét is újra átélhetjük, természetesen döglődő hullák társaságában.Minden egyes pálya teljesítésével megnyílik a Score Attack mód, ahol további fegyverek és felszerelések várnak kioldásra. A Dead Living Zombies, addig is nézzétek meg magatoknak a rövidke kis teasert, amivel a Ubisoft borzolja a kedélyeket:

