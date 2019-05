Ekkor érkeznek meg a Jump Force első extra harcosai

Bár a gyenge rajt után azt hihettük volna, hogy a Bandai Namco elengedi a Jump Force támogatását, ám nemsokára érkeznek hozzá extra karakterek, most például meg is tudtuk, hogy az első friss harcosok mikor robognak be.

Seito Kaiba a Yu-Gi-Oh!-ból, All-Might a My Hero Academiából és Biscuit Krueger a Hunter X Hunterből mind-mind csatlakozik az all-star bunyós felhozatalhoz. Még nem tudni, külön-külön mennyit fognak kóstálni,Biscuit Krueger egyébiránt kapott egy rövid kis felvezetést is, aki kapcsán vélhetően az égegyadta világon senki nem gondolta volna, hogy beteszik a játékba, hiszen megannyi más népszerűbb figura van akár csak a Hunter X Hunter világából is, akik előbb az ember eszébe jutnak.

