Éjjel-Nappal szolgálatra kész a Shuttle halk gépe

A kínai Shuttle itthon nem egy gyakran emlegetett márka, hiszen a vállalat nem egy tipikus PC gyártó, aki az erőt vagy a különleges külsőt helyezi előtérbe, sokkal inkább a kompakt méret és a halk működés játszik náluk.

Persze minden pozitív tulajdonság hoz magával néhány negatívumot is, így tőlük erőműveket ne nagyon várjunk. Ez igaz a legújabb termékükre is, a DX30-as mini PC-re, mely akárA passzív hűtéssel rendelkező újdonságban egy kétmagos Intel Celeron J3355 processzor kapott helyet, mely mellé akár 8GB DDR3-as memória és SSD vagy HDD kerülhet. Az Intel HD Graphics 500-as egység és a DisplayPort kimenet biztosítja a 4K 60Hz lejátszást, így médiaközpontnak is kiváló lehet a gép.A fogyasztás terén 7 Wattot emleget a gyártó, a 170 euró körüli ár pedig nem számít olcsónak egy ilyen barebone gépért.