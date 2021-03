Együtt minden jobb: újabb trailert kapott az It Takes Two című kooperatív játék

Az Electronic Arts és a Josef Fares vezette Hazelight csapata egy friss kedvcsinálót mutatott be az It Takes Two címmel napokon belül érkező kooperatív ügyességi játékról, mely azt kívánja bizonyítani, hogy együtt minden jobb és könnyebb.

Ez az alkotás mottója is lehetne, hiszen, a főszerepben egy házaspárral, akik a válás szélére sodródtak, kislányuk pedig játékká változtatja őket egy kívánsággal, hogy így döbbenjenek rá: együtt alkotnak egy nagy egészet.Az It Takes Two várhatóan március 26-án érkezik meg közénk PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X-re egyaránt, ha pedig közelebb kerülnél hozzá, az alábbi videó tökéletes alapanyagnak tekinthető.

