A Pokémon Company a közelgő nyugati premier alkalmából bemutatta a Pokémon the Movie: The Power of Us című legújabb Pokémon mozifilm régóta várt, angol szinkronnal ellátott kedvcsinálóját, ami olyan nosztalgikus pillanatokat tartalmaz, hogy nem lehet nem szeretni.

A Pokémon the Movie: The Power of Us ugyanis egy klasszikus sztorit mesél el nekünk, melyben, de inkább nézzétek meg a saját szemetekkel, hiszen valóban érdemes.Hogy a Pokémon the Movie: The Power of Us pontosan mikor mutatkozhat be a mi régiónkban, azt egyelőre még nem tudni, ellenben Japánban is csak pár hete debütált, vagyis egy ideig még biztosan várnunk kell rá.