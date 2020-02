Egyre valószínűtlenebb, hogy új Sly Cooper készüljön PS5-re

Jelenleg az utolsó reménysugár is kialudt a Sly Cooper-sorozat rajongóinak szemében azzal kapcsolatban, hogy megjelenhessen PS5-re egy vadonatúj játék a szériához kapcsolódva, lévén Sanzaru Games függetlensége a napokban megszűnt.

Aki nem érti az összefüggést, a Sanzaru Games volt az, aki korábban a Sly Cooper: Thieves in Time-t és a The Sly Collection-t elkészítette a Sony-nak, de soha nem válhattak belsős stúdióvá, ennek következtében pedig most egy cégóriás le is csapott rájuk, de nem a Microsoft, hanemEzzel pedig egy csapásra az utolsó lehetőségek is elszálltak azzal kapcsolatban, hogy a Sanzaru Games új Sly Cooper-játékot készítsen, hiszen nagy valószínűséggel azért csapott le rájuk a Facebook, hogy az Oculus Studio hardvereit erősíthessék meg VR-játékokkal.