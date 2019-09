Egyre valószínűbb, hogy új Batman-játék van kilátásban!

A mai nap elején már hírt adhattunk róla, hogy a WB Games Montreal nem kizárt, hogy valamiféle bejelentésre készül a Batman franchise-zal kapcsolatban, most pedig újabb teasert tettek közszemlére, ami alapján egyre biztosabbak a rajongók, hogy egy új játék van kilátásban a denevérmanussal a főszerepben.

Capture the Knight / Cape sur la nuit pic.twitter.com/yMFXMd4djU ? WB Games Montréal (@WBGamesMTL) September 23, 2019

Egy szösszenetnyi kis mozgókép került publikálásra a fejlesztőstúdió által, amin azt a négy szimbólumot láthatjuk váltakozni, amik a korábbi teaseren is láthatóak voltak. Nem is kellett több a közönségnek, azon nyomban megindult a teóriaözön és az ötletelés, hogy vajon mi zajlik a háttérben.Többen is azt spekulálják, hogy elképzelhető, hogy az új játékban Batmannel több ellenséggel is fel kell majd vennünk a kesztyűt, mint például a Baglyok Bírósága, a Bérgyilkosok Ligája, valamint egy olyan szervezettel, amit Azrael vezet. Persze ezek csak teóriák, de érdemes lesz odafigyelni mostanában...