Egyre valószínűbb, hogy lesz battle royale a Halo Infinite-ben

Régóta nagy kérdés, hogy vajon lesz-e battle royale játékmód a Halo Infinite -ben, azonban az adatbányászok a technikai alfa során felfedeztek egy sor olyan információt, amik arra utalnak, hogy igenis belekerül a népszerű őrület a 343 újdonságába.

Egy szimpla hangfájl alapján következtethetünk erre, miszerint Jeff Steitzer, a Halo-játékok legendás bemondója nemes egyszerűséggel két szót említ, mégpedig hogy "battle royale", ami egyértelműen a játék kezdetét jelzi.Itt azonban nem tudni, hogy vajon egy teljes értékű battle royale lesz-e, mint a Call of Duty: Warzone vagy a Fortnite, vagy inkább egy kisebb játékmód. No meg persze az is benne van a pakliban, hogy valóban nincs tervben a battle royale, szimplán a biztonság kedvéért vették fel. A hanganyagot IDE katitntva meghallgathatod!