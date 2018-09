Egyre több a válás a Fortnite miatt

Meglepő eredményre jutott a Divorce Online legutóbbi kutatása, amiből kiderült, hogy rohamosan megnövekedett az elmúlt hónapokban azoknak a válásoknak a száma, melyben az egyik fél a videojátékokat, azon belül is leginkább a Fortnite -ot tette felelőssé.

Pontosabban a játékhoz fűződő, nem ritkán függőségbe hajló viszonyt, ezáltal kutatásaik alapján csak Angliában, ami a hatóságokhoz beérkező összes kérvény mintegy öt százaléka.Ez elsőre talán nem tűnik jelentősnek, de főként a Fortnite megjelenése óta óriási növekedés a korábbi években tapasztaltakhoz mérten, noha a kutatás vezetője szerint a függőség mindig is központi ok volt a válásoknál, mindössze a háttérben meghúzódó apropók változtak, illetve bővültek az utóbbi években, így az online pornó, a közösségi oldalak vagy az online szerencsejáték után most már a videojáték is ott van az élmezőnyben.