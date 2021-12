Egyre biztosabb, hogy tényleg Dwayne Johnson játssza majd a Fortnite legfontosabb karakterét

Dwayne "The Rock" Johnson idén már másodszorra szellőztette meg a Fortnite -ban való részvételét, és ezúttal szinte megerősítette, hogy ő lesz a hangja a Fortnite történetének egyik legfontosabb karakterének.

THE ROCK WITH A FOUNDATION HELMET, AND DONALD REPOSTED IT ???? pic.twitter.com/D4gr7gezrk ? HYPEX (@HYPEX) December 2, 2021

Az ex-pankrátor sztár a közösségi médiában egy videót tett közzé, ami első blikkre ez nem volt más, mint az energiaitalának, a ZOA-nak a reklámja, de a Fortnite rajongói másképp látták., a Fortnite titokzatos Sevenjének egyik tagja, a látszólagos metaemberek csoportja, akik szöges ellentétben állnak a játék feltételezett gonosz frakciójával.A videóban az asztalán egy kellék sci-fi fegyver is látható, ami úgy néz ki, mintha The Foundationé lenne. The Rock emellett említést tesz egy "Zero Point"-ról, a Fortnite -sziget szívében található életet teremtő energiaforrásról, és a videóban többször is fejjel lefelé forog a kamera - ez valószínűleg a 3. fejezet "flipide" témájára utal, amelyet néhány kiszivárogtató már említett.A rajongók először márciusban kezdtek el találgatni The Foundation hangjáról, amikor a karakter debütált a Fortnite -ban, és ő lett a The Seven negyedik megerősített tagja, akivel eddig találkoztunk. Akkoriban The Rock a Zero Crisis Finale (The Foundation debütálása) napján posztolt egy rejtélyesebb videót, és úgy tűnt, hogy utal a játékra.A karaktermodell is hasonlít The Rockra, hasonlóan zömök testalkattal és egy olyan emblémával a páncélján, ami hasonlít és ugyanott van, mint The Rock ikonikus mellkasi tetoválása.