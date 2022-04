Egyre biztosabb, hogy jön PC-re az Uncharted: Legacy of Thieves Collection

A Sony meglehetősen csendben volt az Uncharted: Legacy of Thieves Collection PC-s megjelenésével kapcsolatban, amire megannyi rajongó vár azóta is, hogy debütált PlayStation 5-ön az alkotás.

Úgy tűnik azonban, hogy június 20-án jelenik meg, az Epic Games Store nemrég megjelent, a 2022-es év legnagyobb közelgő PC-s játékairól szóló cikke szerint. Az áruházi exkluzivitásra azonban nem utal semmi. Az Uncharted: Legacy of Thieves Collection először január 28-án jelent meg PS5-re.A PC-s verzióért az Iron Galaxy Studios felel, a SteamDb-n keresztül kiszúrva a július 15-i megjelenést a Steamen. Mint mindig, most is várnunk kell a Sony hivatalos nyilatkozatára a premierdátummal kapcsolatban.