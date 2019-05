Egyre biztosabb, hogy filmtrilógia készül a Star Wars: Knights of the Old Republic-ból

Korábban már Kathleen Kennedy, a Star Wars-franchise aktuális fejese elhintette , hogy film vagy sorozat formájában kerülhet vászonra avagy tévéképernyőkre a BioWare által megálmodott széria.

Most a Buzzfeed News munkatársai gyakorlatilag megerősítették , hogy egész estés film készül a Knights of the Old Republic-ból, az írói teendőket pedig az Alita: A harc angyala és a Viharsziget írója, Laeta Kalogridis intézi. Egy, az első film forgatókönyve pedig lassacskán el is készül.Ha minden igaz, akkor már 2018 tavasza óta ügyködik a hölgyemény a forgatókönyvön, viszont ezenfelül többet nem tudtunk meg, így a premierdátumot is homály fedi, valamint a színészgárdát is, értelemszerűen.