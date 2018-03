Egyre biztosabb, hogy Call of Duty: Black Ops 4-et kapunk az idén

Bár a Call of Duty WWII határozottan nagy siker lett és jó irányt jelentene néhány évig a sorozat számára, azonban a Treyarch már sokkal korábban nekikezdett az új COD fejlesztésének, minthogy ez tudatosulhatott volna bennük.









Emiatt egyre inkább úgy tűnik, hogy kénytelenek leszünk idén lenyelni egy újabb modernebb mellékszálat, lévén újabb források szólottak arról, hogy ősszel a Call of Duty: Black Ops 4 kerülhet majd fel a boltok polcaira.A hírt a CharlieIntel szivárogtatta ki, akik olyan képeket mutattak be oldalukon, melyek állítólag a GameStop adatbázisából kerültek kiollózásra, és az látható rajtuk, hogy, így egyelőre csak pólókat és nyakba akasztókat, melyek vélhetően előrendelői ajándékok lehetnek.Érdekesség, hogy a fotók tanúsága szerint ezek a cuccok május 1-jén kerülnek majd leleplezésre, ami talán azt jelentheti, hogy az új Call of Duty bemutatkozására is ekkor számíthatunk.