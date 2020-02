Egyre biztosabb, hogy animációs sorozat készül a Diablo és az Overwatch alapján

Az Activision alelnöke, Nick van Dyk idejekorán kiszivárogtathatta az animációs Diablo- és Overwatch-sorozat létezésének tényét, ugyanis a LinkedIn profilján felbukkantak az erre utaló információk.

Dyk profilján executive producerként van feltüntetve egy. Ha kicsit utánagondolunk, akkor időzítésben is megállja helyét az a hír, lévén javában készül az Overwatch 2 és a Diablo IV - írja a GameSpot.Tűkön ülve várjuk a formális bejelentést is, azt meg pláne, hogy legalább annyira minőségi adaptációk szülessenek, mint az éppen most futó Castlevania, vagy netán a decemberi nagy durranás, a Vaják, és akkor egy rossz szavunk sem lehet majd a sorozatokra.