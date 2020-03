Egyre biztosabb a Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered

Alig pár hete merült fel a Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered megjelenésének lehetősége, ám most az eddigieknél is megbízhatóbb forrásból érkezett pletyka, mivelhogy Koreában besorolták a szoftver korhatárát.





Általában az ilyen sztorik vége mindig az szokott lenni, hogy megkoronázzák az egészet egy hivatalos bejelentéssel, de azért igyekezzünk fenntartásokkal kezelni az információt, hiszen bármikor ránk ereszthetik a hideg zuhanyt, miszerint nem készül valójában semmi a háttérben ehhez kapcsolódóan.Érdekesség azonban, hogy míg a múltkori pletyka úgy szólt, hogy többjátékos móddal egyetemben jön az újrakevert variáns, addig a korhatár-besorolás szerint. Meglátjuk, várjuk a további infókat!