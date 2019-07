Egykori God of War-fejlesztők csatlakoztak a The Initiative csapatához

Egyre több korábbi Sony-fejlesztő csatlakozik a Microsoft belsős csapataihoz, így a hírek szerint most például egykori God of War-fejlesztőkkel bővült a The Initiative név alatt ismert csapat, akik még nagy dolgokat vihetnek véghez a redmondi óriásnál.

A LinkedIn profilok alapján a 2018-as God of War pályadizájnerei, név szerint Ian Miller, Chris O'Neill és Ray Yeomans azok, akik csatlakoztak a másik oldalhoz a közelmúltban, noha közülük Miller és Yeomans igazi szabadúszók, hiszen a Sony előtt a Crystal Dynamics-nál dolgoztak a Tomb Raider-sorozaton.A The Initiative falai között egyébiránt, így például Robert Ryan, a Naughty Dog egykori dizájnere is ott van már a sorban, de lesznek itt még meglepetések, hiszen az egyelőre mindössze 30 fős brigádnál még legalább 15 pozíció betöltésre vár.