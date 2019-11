Egyesek szerint nagyköltségvetésű Fortnite-film készülhet 30 éven belül

A Paradox Interactive egyik első embere, Shams Jorjani szerint a Fortnite 30 éven belül kapni fog egy nagyköltségvetésű mozifilmet, mindezt pedig abból következtette, hogy a képregényfilmek is körülbelül ekkora idő távlatából törtek fel.

Jorjani szerint ugyanis 30 év múlva a közönség nosztalgiával fűtött lesz olyan játékok iránt, mint a Minecraft és a Fortnite , ugyanisSzerinte mindent uralni fog három évtized múlva ez a fajta mentalitás, hasonlóan, mint most a képregényfilmek a moziipart, és igazából ebből ki lehet azt is következtetni, hogy most azért nem akkora átütő sikerek még a játékok alapján készült mozifilmek (a kétes minőséget leszámítva), hogy nem telt el elég idő még ezeknek a játékoknak a sikere óta.