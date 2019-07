Egyenesen zseniális lett a Code Vein nyitójelenete

Az elmúlt napokban egész Japán az Anime Expo miatt volt hangos, amiből mi játékosok is profitálhattunk egy kicsit, hiszen az anime és a videojátékok világa az elmúlt években egyre jobban összefonódott.





Mindezért különösen a Bandai Namco tett rengeteget, akik az ismert sorozatok adaptálása mellett rendre saját alkotásaikat is az animék hatásaira építik fel, ebbe a sorba pedig tökéletesen beilleszthető a Code Vein című vámpíros móka is, melyhez a kiadó a minap bemutatta a nyitójelenetet, ami egyenesen retro élményekkel kecsegtet, hiszen akár a kétezres évek elején is készülhetett volna.Azonban nem akkor készült, teljesen friss alkotás lett az Ufotable stúdió jóvoltából, ami mellett a Bandai Namco, így ha érdekel, előbb ezt a szoborral dúsított csomagot veheted szemügyre, majd alatta a videót is.

