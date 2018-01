Egyenesen félelmetes lesz a Call of Duty WWII Nazi Zombies következő fejezete

Az Activision bemutatta az első trailert a Call of Duty WWII : The Resistance DLC-vel együtt érkező Nazi Zombies saga következő fejezetéről, mely a videó alapján valami elképesztően félelmetes pillanatokat prezentál számunkra.

A The Darkest Shore névre keresztelt fejezetben hőseink újabb nehézségek elé néznek, ezáltal egy rejtélyes, állandó ködben úszó szigetre kerülnek, ahol, így Marie, Drostan, Olivia vagy Jefferson oldalán túl kell élnünk a szörnyűséget, miközben megpróbáljuk felkutatni Peter Straub doktor búvóhelyét.A The Resistance DLC, és ezzel együtt az új zombis tartalom várhatóan január 30-án érkezik meg PS4-re, de egy hónappal később PC-re és Xbox One-ra is beroboghat majd. Íme egy kis kedvcsináló hozzá:

Nézd nagyban ezt a videót!