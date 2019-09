Vannak azok a játékok, amiket ránézésre tipikusan a mobiljátékok kategóriájába sorolnánk, majd jön a zord arcon csapás, miszerint nem zsebtelefonokra, hanem konzolokra és PC-re szánják azt.

Ugyanez a helyzet a Jumanji: The Video Game -mel is, amiből érkezett most egy vaskosabb videó is, melyen a gameplayt vételezhetjük szemügyre néhány rövid, vágott snitt formájában, de, bár őszintén, vélhetően senki nem számított többre a bejelentést követően.Nem is szaporítanánk tovább a szót, az alábbiakban ti is elborzadhattok. Megjelenés november 8-án PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switchre!

