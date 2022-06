Egyelőre nincsenek tervei a Mirror's Edge-sorozattal a készítőknek

A maga idejében a Mirror's Edge egy kifejezetten friss és üde élményt hozott a játékiparba, méghozzá egy olyan időszakban, amikor mindenhol kiváló újdonságok bukkantak elő és rengeteg friss ötlet valósulhatott meg.

A játék kapcsán a mai napig is várjuk, hogy folytatódjon a történet, hiszen a Mirror's Edge: Catalyst megjelenésének is már több mint hat éve, de a GamesIndustry.biz kérdéseire válaszolva a DICE vezére sajnos rossz híreket közölt a rajongókkal, lévén- ami finoman szólva is nehezen hihető.Méghozzá minden erejükkel, így nincs idejük arra, hogy más projekttel foglalkozzanak, tehát egy új Mirror's Edge sem készül jelenleg a csapat háza táján, és néhány évig még biztosan nem is fog, hiszen a Battlefield 2042 egy hároméves projektnek ígérkezik a DICE-nál.