Egyelőre nincsenek tervben Nintendo Switch-re a korábbi Wolfenstein-játékok

A Bethesda jóvoltából hamarosan egy újabb nagyszerű FPS-sel bővíthetik gyűjteményüket a Nintendo Switch-tulajdonosok, lévén a Panic Button csapata nemsokára elkészül a Wolfenstein II: The New Colossus portolásával a platformra.

Adam Creighton, a csapat vezére ezzel kapcsolatban ült le beszélgetni egy kicsit a Gamespot magazin munkatársaival, és bár túl sok újdonságot az átiratról nem tudtunk meg, azt azonban igen, hogy mi a helyzet a jövővel, illetve a Wolfenstein-sorozat további epizódjaival a platform tekintetében.Mint Adam elmondta, ezekben a percekben nincs tervben, hogy a korábbi Wolfenstein-játékok, vagyis a 2014-es The New Order és a kapcsolódó The Old Blood is megjelenjenek Switch-re, hiszen, ha pedig a két óriás megegyezik, akkor ők örömmel vállalják majd a portolási teendőket.